GamesCom : moins d'annonces pour un focus sur le calendrier des 12 prochains mois GamesCom : moins d'annonces pour un focus sur le calendrier des 12 prochains mois

Fait rare dans l'histoire des shows de Geoff Keighley, et c'est l'intéressé lui-même qui le proclame, la conférence d'ouverture de la GamesCom 2023 faite d'une cinquantaine de trailers/teasers/extraits sera plus faible qu'à l'accoutumée niveau véritables « annonces ».



Le show du 22 août (20h) se consacrera en effet davantage sur les produits déjà connus, et dans la majorité prévue « au cours des 12 prochains mois », ce qui n'est pas plus mal tant il va y avoir des poids lourds d'ici l'été 2024. Dans le lot, on sait déjà que Alan Wake 2 et Black Myth Wukong répondront à l'appel de Cologne.