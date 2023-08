Embracer : on connaît ''l'identité'' du partenariat perdu à 2 milliards de dollars Embracer : on connaît ''l'identité'' du partenariat perdu à 2 milliards de dollars

Plus tôt cette année, Embracer s'est pris une grosse claque sur le marché boursier après avoir avoué avoir perdu un contrat de 2 milliards de dollars, dont aucun détail n'avait été donné jusqu'à présent.



Faute d'indice, on pensait à des deals de licence comme par exemple une exploitation de produits Star Wars, avant que les multiples sources d'Axios ne livrent la fameuse information bien éloignée des spéculations. Le contrat en question, c'était en fait un investissement du groupe saoudien Savvy Games qui comptait donc injecter des brouettes de billets dans Embracer dans le but de faire grimper en puissance l'éditeur, et pourquoi pas permettre de nouveaux rachats.



La bonne affaire pour Embracer, tout comme Savvy qui aurait ainsi pu s'implémenter mondialement, avant que l'affaire ne parte dans une corbeille en mai dernier (personne n'en connaît encore les raisons). Dans les semaines qui ont suivi, Embracer a opéré une restructuration à base de licenciements, fermetures de studios et annulations de projets jugés trop peu rentables.