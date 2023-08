Lords of the Fallen : la durée de vie évoquée

Lors d'une interview accordée au site MP1st, Saul Gascon du studio Hexworks a parlé un peu du futur, véritable arlésienne passée du statut de suite à reboot de la franchise aux ambitions décuplées et semblant attirer de plus en plus l'œil des fans du genre.Et tout en revenant sur le fait que le titre proposera une zone de jeu cinq fois plus vaste que l'original, et un mode coopération sans restriction (l'allié ne quitte pas la partie après avoir battu un boss), apprenons que :- La durée de vie est estimée à 25h pour un habitué en ligne plus ou moins droite.- La zone de départ (servant de tuto) vous prendra facile 90 minutes.- La fin variera en fonction de votre classe et la faction choisie.- Retour du New Game+ avec « pas mal de surprises ».Rien de plus, on retourne donc attendre le 13 octobre (PC, PS5, XSX).