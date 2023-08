Inside était de base une exclu PlayStation Inside était de base une exclu PlayStation

En ce petit matin ensoleillé, rare en ce moment, Dino Patti (co-fondateur de Playdead) a lâché une anecdote durant le podcast danois Arkaden sur la bataille des chéquiers : l'incroyable Inside était de base prévu comme une exclusivité temporaire PlayStation.



De base car il y avait bien eu un accord signé avec Sony, plutôt confiant après la surprise Limbo, jusqu'à ce que Phil Spencer débarque avec son porte-feuille, ou plus précisément appelle directement Dino Patti un soir alors que ce dernier était tranquillement chez lui « en pantalon de survêtement ». Spencer n'a alors pas tourné autour du pot : « Nous devons conclure un accord. Que veux tu ? »



Visiblement un chèque plus gros que celui de Sony. En a résulté que le titre (93 sur Metacritic) est bien sorti uniquement sur Xbox One avant d'arriver seulement deux mois plus tard sur PC et PlayStation 4.



Les deux constructeurs n'auront pas à batailler de nouveau dans l'ombre (surtout pour quelques pauvres semaines…) sur le troisième jeu de Playdead : il sera dans tous les cas édité par Epic Games et on aimerait d'ailleurs bien en voir la couleur, 7 ans après la sortie d'Inside...