Steam : lancement réussi pour Baldur's Gate III

Le tracker SteamDB nous signale ques'est offert le deuxième meilleur lancement de l'année sur la plate-forme de Valve, étant parvenu à s'approcher du patron: si ce dernier s'est offert un pic de 880.000 joueurs en période de lancement, le dernier RPG de Larian Studios ne démérite aucunement avec plus de 710.000 connectés en simultané ce week-end.Une réussite pour le studio qui compte néanmoins souffler un peu après un tel chantier : s'il reste à terminer le portage PlayStation 5 ainsi que mettre fin aux déboires côté Xbox Series (en plus d'une possible extension hm ?), le producteur exécutif Swen Vincke a indiqué auprès de Bloomberg ne pas vouloir se relancer de suite dans un développement de plus de 6 ans, souhaitant plutôt s'attarder à quelque chose de moindre envergure. Larian Studios a d'ailleurs exprimé ses vœux de revenir, dès que possible, vers sa franchise phare