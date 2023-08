Baldur's Gate III devra probablement attendre 2024 pour sortir sur Xbox Series Baldur's Gate III devra probablement attendre 2024 pour sortir sur Xbox Series

On s'y attendait et les choses semblent aller dans ce sens : la version Xbox Series de Baldur's Gate III, toujours en développement « particulier », n'arrivera probablement que pour 2024 comme l'a suggéré le directeur de publication chez Larian (Michael Douse), espérant donner des nouvelles sur le sujet d'ici la fin d'année.



Pour rappel, selon les propos du studio, si le jeu tourne sans problème sur Xbox Series X, le problème se situe envers la version Xbox Series S : Baldur's Gate III fonctionne dessus, mais pas le mode coopération en écran splitté (bien plus gourmand) et à moins que Microsoft ne leur permette exceptionnellement de faire deux éditions différentes (option split-screen uniquement sur Series X), les ingénieurs devront s'atteler à trouver une solution… ou carrément supprimer l'option sur les deux machines.



On en profite pour rappeler que le jeu sortira officiellement ce jeudi 3 août sur PC, et pèsera la bagatelle de 122Go (sans pré-téléchargement possible). La version PlayStation 5 débarquera elle début septembre.