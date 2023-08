UK : la baisse de prix a permis à la PS5 de signer sa troisième meilleure semaine de 2023 UK : la baisse de prix a permis à la PS5 de signer sa troisième meilleure semaine de 2023

Dominant déjà le marché depuis le début d'année au Royaume-Uni, la PlayStation 5 a particulièrement brillé la semaine dernière grâce à sa baisse de prix devenue effective sur ce territoire : +75 % de ventes, pour en faire sa troisième meilleure semaine de 2023. Joli quand on sait que l'été n'a jamais été une période importante pour les ventes de console… ou en tout cas celles de salon.



GamesIndustry signale que ironiquement, les revendeurs avaient déjà commencé à appliquer la baisse depuis début juin (au moment du changement de tarif dans les pays voisins, évitant ainsi que les intéressés ne se tournent vers l'import) mais une généralisation fait du bien autant à Sony qu'aux grossistes : beaucoup ont profité de l'occasion pour mettre en place des packs non officiels pour écouler leurs stocks d'invendus, majoritairement nous dit-on du Forspoken et Saints Row.