Fallout : quelques photos du tournage

Pour les curieux, voici quelques photos volées du tournage en cours pour Fallout, série adaptant l'une des franchises phares de Bethesda avec pour la ligne directrice et la réalisation du premier épisode Jonathan Nolan (Westworld), le tout aux frais d'Amazon Prime qui n'a pas encore divulgué de date de sortie. Et avec l'actuelle grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood, il va falloir se montrer patient.



On se demande tout de même si la diffusion on ne sait quand sera l'occasion pour Bethesda, comme avec d'autres adaptations de ce type, de remettre en avant sa licence, elle qui pour l'heure attend toujours son upgrade PS5/XSX pour Fallout 4, tandis que le prochain épisode ne verra pas le jour avant un paquet d'années.