Blizzard prépare son arrivée sur Steam

Hasard ou pas, c'est durant la longue traversée du rachat du moment que Activision a changé ses plans concernant l'hébergement de ses jeux PC, avec tout d'abord le retour de Call of Duty sur Steam l'année dernière, et désormais du Blizzard à commencer par Overwatch 2 qui sortira sur la plate-forme de Valve le 10 août, suivi plus tard par « une sélection » d'autres titres encore non indiqués (Diablo IV, au pif ?).



Le but avoué, c'est d'agrandir drastiquement l'audience, mais cela ne signifie pas la mort soudaine de Battle.net ou en tout cas pour le moment : la connexion au service Blizzard restera obligatoire pour jouer, tout comme sur consoles, et ce pour continuer à garantir le total cross-play.