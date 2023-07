[Rumeur] Dusk Golem : une grosse annonce de Capcom en fin d'année + Resident Evil 9 pour 2025 [Rumeur] Dusk Golem : une grosse annonce de Capcom en fin d'année + Resident Evil 9 pour 2025

Autre rumeur du jour avec le tout aussi renseigné Dusk Golem qui évoque de part ses sources toujours aussi proches de Capcom que Resident Evil 9 (ou quel que soit le jeu de mot associé) sera officialisé l'année prochaine avec l'objectif d'un lancement courant 2025. Un chapitre qui on rappelle ouvrira un nouvel arc après la fin de celui d'Ethan.



Autre info, celle de l'annonce en fin d'année d'un nouveau titre majeur de la part de Capcom, prévu lui l'année prochaine. 2024 sera déjà l'année de Appolo Justice : Ace Attorney Trilogy, Dragon's Dogma II et probablement Kunitsu-Gami, et lorsque l'on parle d'un « gros titre », on ne peut qu'imaginer que l'heure soit enfin venue pour le nouveau Monster Hunter.