Star Wars Outlaws : des planètes équivalentes en taille à 2-3 zones de AC Odyssey

Le dernier numéro du magazine EDGE a permis de découvrir une nouvelle interview de Julian Gerighty, directeur créatif du futurd'Ubisoft Massive, où l'on repart avec quelques petites informations que voici :- Chaque planète (nombre inconnu) sera un monde ouvert, mais évidemment de moins grande portée que d'habitude. Plus précisément, une planète sera l'équivalent de 2 à 3 zones d'un- Toutes les zones sont fabriquées « à la main » et non de manière procédurale.- Comme dans les habitudes de l'éditeur, et de ce qu'a effectué le studio jusqu'à présent comme avec, le souhait est de mettre l'accent sur la « pleine liberté d'approche » face aux adversaires.- Une partie de la progression (quêtes spéciales, zones verrouillées…) passe par un système de réputation. Réputation qui pourra vous conduire à devenir ennemi d'une faction au lieu d'en faire un allié.- Le travail global sur les différentes planètes a due se faire au prix de quelques restrictions : pas de vol en surface, ni de décollage/atterrissage manuel.- Nix, votre petit compagnon alien, sera en quelque chose le « robot-araignée de Watch Dogs » : vous pourrez le contrôler pour attaquer des ennemis, ramasser des armes, activer des interrupteurs hors de portée…Sortie prévue pour 2024, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.