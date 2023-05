50 millions de ventes pour The Witcher 3

Pour bien appuyer que l'on parle du plus grand succès de l'histoire du RPG occidental (du moins, faute d'avoir des données récentes sur), CD Projekt Red annonce quea dépassé les 50 millions de ventes, portant la franchise à plus de 75 millions d'unités écoulées.C'est tout, mais profitons-en pour rappeler que la franchise verra arriver pas moins de 5 projets à l'avenir, tous AAA :- Nouvelle trilogie- Le projet « Sirius » (solo & coop), récemment rebooté et désormais « sur la bonne voie »