[RUMEUR] Metal Gear Solid 3 Remake sortirait également sur Steam et Xbox Series [RUMEUR] Metal Gear Solid 3 Remake sortirait également sur Steam et Xbox Series

Retournement de situation même si l'on reste dans le cadre des rumeurs : selon les sources du très renseigné Insider Gaming, via Tom Henderson, le fameux remake de Metal Gear Solid 3 : Snake Eater par Virtuos ne sera pas une exclusivité coté Sony, mais serait bien prévu sur PC/Steam, PlayStation 5 et Xbox Series.



Il est probable que tout cela soit confirmé mercredi soir durant le PlayStation Showcase, et on peut également ajouter que cela ne contredit pas les propos de Jez Corden qui évoquait, concernant MGS 3, « quelque chose » d'exclusif à PlayStation. De simples bonus donc ?