GTA VI : moins de 2 ans à patienter ? GTA VI : moins de 2 ans à patienter ?

Ok, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom a fait un départ monstrueux mais chacun sait que se prépare derrière les rideaux un autre monstre de la génération en cours, peut-être même le plus gros, et après plus de 10 ans d'attente, les choses pourraient bien soudainement se préciser pour Grand Theft Auto VI. Et certes, « préciser », c'est un bien grand mot mais quand on part de rien…



Car apprenez que Take-Two a officiellement déclaré que l'année fiscale 2025 (d'avril 2024 à mars 2025) est « très attendue » pour l'éditeur, et sera celle qui propulsera la boîte dans une « nouvelle ère » avec le lancement de « plusieurs titres révolutionnaires » pour des revenus nets records, largement supérieurs à l'année fiscale qui vient de s'écouler, et déjà l'objectif de faire potentiellement encore mieux l'année fiscale 2026.



Pour la majorité des analystes, l'année fiscale 2025 aurait donc toutes les chances d'être celle de GTA VI (donc pour mars 2025 au plus tard) et il serait effectivement logique que celle qui suivra permettrait d'obtenir encore plus de revenus nets avec les coûts de développement en moins dans la balance, et une base grandissante sur le jeu, pour autant de potentiels candidats aux micro-transactions pour le online.



En passant, GTA V (+ online) a passé les 180 millions de ventes…

(et Red Dead Redemption 2 les 53 millions)