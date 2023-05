[Rumeur] Mortal Kombat 1 : deux guests révélés

L'annonce officielle de celui qui se nommerait(pour bien décrire le reboot de la timeline) n'est visiblement plus qu'une question de jours, laissant les leaks continuer de faire les choses…Ainsi, après le titre lui-même et le prix des différentes éditions, c'est maintenant Windows Central qui vient révéler de sources sûres que le « Kombat Pass » (évidemment qu'il y en aura un) proposera le très musclé Peacemaker en guest, et sans en être totalement certain cette fois, le site ajoute que le « grand amateur de lait » Homelander pourrait également débarquer sur le ring. Et tant pis pour la logique quand on connaît la puissance du principal antagoniste de- Selon les mêmes sources, le lancement aurait lieu en septembre 2023.