Wo Long aura au moins 1 million de ventes Wo Long aura au moins 1 million de ventes

A l'annonce de ses résultats fiscaux, Koei Tecmo déclarait que Wo Long : Fallen Dynasty avait donné des résultats supérieurs aux attentes, qui ne devait pas êtres dithyrambiques vu que l'éditeur en annonce 1 million d'unités distribués en bientôt 2 mois, soit bientôt 4 fois plus long que pour le premier NiOh.



3,8 millions de joueurs au total s'y sont essayés, cette donnée incluant les abonnés Game Pass, et l'histoire ne dira pas combien ont abandonné au premier boss, mais pour les vrais courageux, n'oublions pas que comme de coutume, le titre aura droit à un certain suivi fait plus exactement de trois DLC, pendant que le plus gros de la Team Ninja prépare Rise of the Ronin (2024, PS5 & PC).