Cinéma : Super Mario Bros en bonne voie vers le milliard de dollars en revenus

Si l'on se fit aux données fournies par les nombreux sites spécialisés dans le cinéma comme Deadline, Variety et The Hollywood Reporter, plus rien ne semble pouvoir stopper la course devers le cap du milliard de dollars en revenus.Les chiffres officiels sont en effet tombés il y a quelques heures, de nouveau supérieur aux projections, avec 678 millions de dollars en toute fin de semaine dernière, dont 330 millions en dehors des USA/Canada. Une baisse de seulement 28 % par rapport à la première semaine, performance jugée « incroyable » par Deadline, néanmoins bien aidée par le fait que de nombreux territoires européens étaient en vacances scolaires (toujours en cours chez nous).Le film a donc effectué les deux-tiers de son chemin vers le St Graal, alors même qu'il n'est pas encore disponible au Japon, chose qui sera faite le 28 avril… juste avant la Golden Week.