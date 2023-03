SELL : le bilan software 2022 en France SELL : le bilan software 2022 en France

C'est au tour du SELL de nous faire le bilan complet de l'année 2022 pour ce qui concerne la France avec comme un peu partout ailleurs une baisse du CA global (-1,6%) à cause de la pénurie des consoles de nouvelle génération (-6,6 % pour le secteur hardware).



On en retiendra que :



- Pour le dernier épisode siglé EA, FIFA 23 réalise le meilleur démarrage de son histoire.

- Modern Warfare 2 fait tout simplement plus du double de Vanguard.

- La France montre toujours son attachement envers Pokémon et il n'est même pas impossible que Violet & Ecarlate ait fait quasiment jeu égal avec Modern Warfare 2, Nintendo étant le seul à ne pas communiquer ses données numériques.

- Si Sony fait part de sa présence dans le classement, ce n'est pas le cas de Microsoft, déjà par la faute de titres majeurs et les effets du Game Pass, ce qui n'empêche pas les Xbox Game Studios de squatter le top PC : sur ce secteur Grounded et Sea of Thieves sont respectivement les 5e et 6e meilleures ventes de l'année.





MEILLEURES VENTES DE 2022 EN FRANCE (PC+Consoles)

(Pas de données numériques pour Nintendo)



1. FIFA 23 : 1.755.000

2. Call of Duty : Modern Warfare II : 1.008.626

3. Pokémon Ecarlate & Violet : 717.026

4. Légendes Pokémon Arceus : 589.375

5. Grand Theft Auto V : 504.994

6. Mario Kart 8 Deluxe : 421.254

7. Nintendo Switch Sports : 432.685

8. FIFA 22 : 423.702

9. Elden Ring : 408.149

10. God of War Ragnarok : 368.726



Autres :



- Horizon Forbidden West : 354.402

- Gran Turismo 7 : 353.771

- Mario Strikers : 270.772

- Splatoon 3 : 257.309

- Grounded : 54.213 (uniquement PC)

- Sea of Thieves : 45.262 (uniquement sur PC)