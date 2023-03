UK : Hogwarts Legacy a déjà battu Elden Ring UK : Hogwarts Legacy a déjà battu Elden Ring

On a compris que l'appel au boycott de Hogwarts Legacy n'a pas fonctionné des masses, d'autant plus au Royaume-Uni où la maison-mère n'a pas failli à sa tâche : on apprend via GamesIndustry que le blockbuster de Warner Bros a en seulement 5 semaines dépassé le score de Elden Ring sur la totalité de sa carrière, et ne devrait plus tarder à en faire de même avec LEGO Star Wars : La Saga Skywalker.



Toujours pas le moindre DLC ou extension en vue, mais il reste les versions PS4/One le 5 mai, puis Switch en juillet.