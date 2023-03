Charts Japon : la PS5 confirme son excellent rattrapage en dépassant les 3 millions

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 27 février au 5 mars 2023, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Du classement des jeux et en dehors du petit coucou de, on retiendra surtout le lancement assez moyen dequi avec quasiment deux fois moins de ventes à la sortie que(1 comme 2) pourrait être qualifié d'échec, sauf si le dématérialisé parvient à sauver la mise. Car au Japon, on n'imagine pas un changement de donne avec les ventes Steam et le Game Pass.Pendant ce temps et alors qu'elle dépasse les 3 millions LTD plus rapidement que la PS3 et la PS4, la PlayStation 5 voit la Switch se rapprocher à nouveau dans son rétroviseur alors qu'elle était sur le point de prendre provisoirement le trophée de la console la plus vendue sur l'année en cours.