Spencer : le rachat d'Activision mettra fin à la politique des DLC exclu sur Call of Duty Spencer : le rachat d'Activision mettra fin à la politique des DLC exclu sur Call of Duty

Toujours dans le besoin de rassurer les régulateurs à travers le monde, particulièrement en Europe, Phil Spencer a fait savoir que l'approbation du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft mettrait fin à la politique des DLC exclusifs de Call of Duty à telle ou telle plate-forme, et que chacun sera livré de la même façon (même chez Nintendo on rappelle).



Bien évidemment, c'est implicitement Sony qui est visé par cette déclaration, eux qui ont signé avec Activision pendant une certaine période (le contrat se terminera dans moins de 2 ans) pour aller au-delà du partenariat marketing, plus précisément par le contenu exclusif pour chaque épisode de la franchise précitée. En vrac, un opérateur dans le récent Modern Warfare II, des bonus de pass de combat et des events double XP pour Vanguard et carrément des modes de jeu exclusifs dans Black Ops Cold War et Modern Warfare.



Spencer prend pour exemple Minecraft (incluant Dungeons et le futur Legends) où tous les supports ont le même contenu, simultanément.