Beyond Good & Evil 2 : pas de nouvelles mais du changement dans l'équipe directrice

Dire que ça sent le sapin pour Beyond Good & Evil 2 est un euphémisme après autant de temps dans le flou auquel s'ajoute le départ il y a plus de deux ans de Michel Ancel et depuis la médaille de la plus grande arlésienne de tous les temps, devant celui qui pensait détenir le titre à jamais (Duke Nukem Forever).



Et on ne peut pas dire que les choses s'arrangent, déjà l'année dernière après plusieurs départs suite à des arrêts maladies et la venue chez Ubisoft Montpellier de l'inspection du travail qui a depuis convoqué une organisation tiers pour interroger les employés sur les conditions de chantier suite à diverses accusations (stress, crunch)… alors même qu'on parle d'un jeu encore au stade de pré-production, encore sans ligne claire et définitive sur ses intentions.



Kotaku vient aujourd'hui en ajouter une couche en évoquant le départ de plusieurs têtes pensantes comme le directeur général Guillaume Carmona, mais également celui du réalisateur Benjamin Durmaz et du directeur créatif Jean-Marc Geffroy, tous remplacés certes. Et pourtant, Ubisoft semble vouloir y croire, eux qui n'ont pas hésité à annuler plusieurs jeux ces derniers temps.