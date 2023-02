Games with Gold : le programme de mars

Microsoft nous livre les jeux du Games With Gold de mars et on ne répétera jamais assez que les livraisons sont davantage là pour le maintien du Gold que pour attirer du monde, sauf pour les curieux évidemment.Ce sera donc le point&clickdu 1er au 31 mars, ainsi que le STRdans sa « Complete Edition », lui du 16 mars au 15 avril.