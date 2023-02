Mortal Kombat 12 officialisé, et pour cette année Mortal Kombat 12 officialisé, et pour cette année

On s'attendait à mieux pour l'annonce officielle de la suite du jeu de baston le plus vendu de la précédente génération, mais c'est au cœur de l'appel suite aux résultats de Warner Bros que David Zaslav (PDG de la branche Discovery) a confirmé que Mortal Kombat 12 est bien en chantier, et sortira même dans le courant de l'année. Voilà.



De quoi assurer à lui seul un beau résultat pour la prochaine année fiscale qui débutera en avril, au cas où Suicide Squad : Kill the Justice League ne répond pas aux attentes.