Resident Evil 4 Remake : le mode PSVR2 débute tout juste son développement

L'année dernière, Capcom nous annonçait que Resident Evil 4 Remake serait compatible avec le PlayStation VR 2, avant que l'annonce ne tombe dans l'oubli faute d'informations et pour cause : cette option vient tout juste de démarrer son développement.



On pourra donc parler d'annonce d'intention même si l'on ne reprochera pas à Capcom d'avoir eu le sens des priorités (Resident Evil Village compatible PSVR2 dès aujourd'hui, et Resident Evil 4 Remake à terminer dans sa version de base…), et d'ailleurs attention : si cette future mise à jour est annoncée comme gratuite, absolument rien ne dit qu'il s'agira d'un transfert complet de la campagne en réalité virtuelle (nous ne sommes pas à l'abri d'un simple petit mode annexe), bien que l'on garde espoir après l'excellent travail fait via l'original sur le Quest 2.