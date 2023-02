Visiblement, Monster Hunter Rise n'a pas bousculé les foules sur PlayStation et Xbox

Capcom annonce quea franchi un nouveau cap en dépassant les 12 millions d'unités écoulées, une bonne nouvelle qui en cache une moins glorieuse. Le titre tournait en effet à 11,7 millions au 31 décembre 2022 et cela signifie donc que le lancement PlayStation et Xbox le 20 janvier dernier n'a engendré que 300.000 ventes bonus, et encore : on peut également enlever les nouvelles ventes PC/Switch entre temps (il est en promo sur ces supports depuis 2 semaines).Nulle doute que joueurs PlayStation et Xbox doivent déjà avoir le regard tourné vers le prochain épisode dont l'annonce continue de se faire attendre.