Charts Japon : la PS5 passe enfin devant la Switch

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 23 au 29 janvier 2023, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.On ne va pas trop s'attarder sur les jeux vu que les seules sorties notables sont toutes décevantes commercialement parlant : le nouveau(un remake en fait) passe inaperçu comparé au précédent il y a 2 ans (plus de 200.000 au launch),est une preuve supplémentaire que Nippon Ichi Software est en train de tuer la licence à force de la presser, etse contentera d'un coucou de loin, mais pouvait-il en être autrement pour une production aussi occidentalisée ?Le plus intéressant vient du hardware et le miracle attendu a eu lieu : la PlayStation 5 est définitivement lancée en dépassant pour la première fois le score de la Switch (actuellement en maintien), avec de belles perspectives pour 2023. Entreet, il était temps que les voyants passent au vert.