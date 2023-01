[RUMEUR] The Crew 3 se dessine, pendant que se préparent deux nouveaux Far Cry [RUMEUR] The Crew 3 se dessine, pendant que se préparent deux nouveaux Far Cry

Encore du leak du coté de chez Ubisoft, une routine dira t-on, avec tout d'abord du datamining chez ScriptLeaksR6 venant approuver les récents propos de Tom Henderson : The Crew Motorfest est en approche, conçu de base comme un énorme DLC de The Crew 2 une ampleur encore plus importante pour rivaliser avec la franchise Forza Horizon.



Ce nouvel épisode se déroulera sur l'île hawaïenne d'Oahu, et l'annonce officielle aura lieu dans quelques jours, donc probablement la semaine prochaine.



Mais ce n'est pas tout.

Les sources de Tom Henderson attestent que l'éditeur continuerait de se reposer sur sa franchise Far Cry avec non pas un mais deux nouveaux épisodes en préparation :



- Far Cry 7, full solo.

- L'autre sera un Far Cry 100 % multi, se déroulant en Alaska, avec un coté très survie dans la gestion du sac à dos, la faune sauvage, ou encore une option de mort permanente.



Notez que les deux titres étaient au départ censés ne former qu'un seul donc il est tout à fait possible que le solo aborde la même région. Dans les deux cas, patience : l'objectif serait un lancement fin 2025.