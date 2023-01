The Callisto Protocol n'a même pas rempli la moitié de ses objectifs de ventes

C'est peut-être à cause d'espoirs bien trop élevés ou tout simplement parce que les retours critiques comme des joueurs n'ont pas été dans le sens attendu, mais dans tous les cas,incarne actuellement un échec pour Krafton.Selon les organismes financiers locaux (coréens), la société comptait vendre 5 millions d'unités sur la longueur, dont 4 millions avant la fin de l'année fiscale. Un objectif difficilement atteignable avec actuellement 2 millions de ventes, et un objectif drastiquement réévalué à… 2,1 millions d'ici le 31 mars, preuve que l'éditeur n'y croit plus beaucoup, et sauf miracle de confiance, ce qui aurait pu être une nouvelle saga semble maintenant filer vers le simple stand-alone.