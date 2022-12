Falcom compte doubler sa productivité Falcom compte doubler sa productivité

Actuellement et bien entendu hors rééditions à prix budget, Falcom tourne au Japon entre 2 et 3 jeux pas an, cette donnée incluant les remasters sur le chemin. Mais dans son dernier rapport officiel, la société compte drastiquement augmenter sa croissance et son rythme en passant « d'ici 2 à 4 ans » à un quota doublé, plus exactement de 4 à 5 titres chaque année, toujours au Japon (NIS America se chargera de l'occident).



Un objectif loin d'être inatteignable en prenant en compte l'envie de se consacrer lui-même aux travaux Switch comme le remaster Ys Memoire : The Oath of in Felghana en 2023 (deux autres remasters du genre sont actuellement en chantier), mais aussi l'envie de neuf. Oui, ça ose parler de nouvelles licences.