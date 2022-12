God of War (série TV) : Amazon Prime promet une adaptation ''incroyablement fidèle'' God of War (série TV) : Amazon Prime promet une adaptation ''incroyablement fidèle''

Deux salles, deux types de déclaration. Alors que chez HBO, ça nous annonçait avant même le début du tournage de The Last of Us que la série prendrait quelques libertés pour élargir le casting et ajouter de nombreux éléments inédits, non sans la supervision des Dogs, chez Amazon Prime, ça martèle déjà que la future adaptation en série TV de God of War sera « incroyablement fidèle au matériau d'origine. »



Pour rappel, si vous n'avez pas suivi, la série jouera sur la popularité du soft-reboot en reprenant directement l'histoire du God of War 2018, donc la mythologie nordique, avec « cette histoire de pères, de fils, de famille, dans ce gigantesque paysage épique. »



Après il faut également reconnaître que s'il y a du dialogue dans l'épisode en question, on ne peut pas dire que le scénario soit suffisamment épais pour tenir le temps d'une saison, et vu que les réalisateurs ne comptent pas trahir les origines de Kratos, on voit arriver gros comme une baraque les flashbacks nous contant la bonne vieille époque où le dieu de la guerre dégommait un par un tous les représentants de la mythologie grecque. On l'espère en tout cas.