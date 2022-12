Via un sondage, Microsoft évoque la possibilité d'une nouvelle offre Game Pass (moins chère) Via un sondage, Microsoft évoque la possibilité d'une nouvelle offre Game Pass (moins chère)

Toujours en croissance mais avec une courbe pas aussi impressionnante que prévu pour les hautes pontes de Microsoft (Phil Spencer l'a reconnu), le service Game Pass continue d'attendre des exclusivités de poids pour se relancer. Et peut-être aussi la validation du rachat d'un certain éditeur.



Mais en attendant, il faut trouver des solutions pour pousser un peu plus la machine, et un nouveau sondage officiel récupéré par Windows Central dresse des idées mises en place par Microsoft pour attirer un plus large public, avec comme principal argument un quatrième palier après le Game Pass standard, le Game Pass Ultimate et prochainement le Game Pass Family.



La différence ? Un service moins cher mais sous conditions ou plutôt restrictions. Reste à savoir lesquelles et parmi les choix proposés dans le sondage, Microsoft évoque par exemple un accès tardif aux titres first-party (6 mois après le lancement au lieu d'un Day One) ou encore des publicités intégrées.



Pour ce dernier point, rien de surprenant vu que récemment adopté par Netflix avec son offre « Essentiel » et on en vient à parier que Microsoft ne doit pas être le seul à envisager ce type de proposition pour l'avenir.