Après un été record (merci Netflix), CD Projekt veut d'autres adaptations en film & anime

Cette news ne surprendra personne après l'envolée des ventes de The Witcher 3 et Cyberpunk 2077 grâce aux séries respectives sur Netflix : CD Projekt Red a officiellement déclaré vouloir poursuivre dans la voie du cross-média, aussi bien dans l'animation que les séries Live, et que l'on peut s'attendre à de futures annonces sur le sujet.



En pariant sans prendre trop de risque, on peut sans mal imaginer une seconde mini-série Cyberpunk (pas de Saison 2 pour Edgerunners selon le producteur, pour le moment en tout cas), même une série Live si les moyens sont donnés, et pourquoi pas la même chose pour The Witcher afin d'introduire la prochaine trilogie.



Dans tous les cas, pour que vous puissiez mesurer l'impact d'une adaptation du genre, quand elle est réussie, sachez que CDPR a réalisé fiscalement le meilleur été de son histoire avec environ 21 millions d'euros en bénéfices nets, soit 7 fois plus que l'année dernière à la même période. Bien sûr, outre Edgerunners, il faut également mettre en avant le fait que Cyberpunk 2077 a accueilli dans le même temps son attendue upgrade New Gen.