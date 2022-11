Crisis Core : Final Fantasy VII Reunion a déjà son trailer de lancement (et du gameplay)

A deux semaines de sa sortie et parce qu'il n'y a visiblement pas de temps à perdre, Square Enix nous offre déjà le trailer de lancement de(VA & VO), accompagné d'une vidéo de gameplay signée Game Informer.Le retour d'une ancienne exclusivité PSP qui tentera de cacher un peu le poids de son âge avec du 4K/60FPS (et même 120FPS sur PC), une OST réarrangée et quelques améliorations dans le système de combat, en plus de temps de chargement drastiquement réduits, ce qui ne sera pas du luxe pour un titre conçu pour des missions assez courtes.