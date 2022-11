Capcom : mise à jour des ventes, dont un RE Village en perte de vitesse Capcom : mise à jour des ventes, dont un RE Village en perte de vitesse

Comme à chaque trimestre, Capcom nous fait un petit point des ventes softwares, avec en principal boost Monster Hunter Rise qui dépasse les 11 millions, pendant que coté Resident Evil, on constatera de nouveau que Resident Evil 7 tient bien mieux la barque sur la longueur que sa suite Village qui peut encore sauver les meubles avec sa GOLD Edition puis la MAJ PlayStation VR 2 en 2023.



Reste que le recul est évident, au point de se demander si l'on ne tient pas la véritable raison d'un bouclage précipité (en apparence) de la saga Winters.



Note :

- Ventes arrêtées au 31 septembre 2022.

- Ne sont listés que les titres ayant au moins eu 100.000 ventes de plus depuis leur dernière apparition.



Saga Monster Hunter :



- Monster Hunter World : 18,5 millions (+ 200.000)

- Monster Hunter Rise : 11,2 millions (+ 900.000)

- Monster Hunter World : Iceborne : 9,7 millions (+ 200.000)

- Monster Hunter Rise : Sunbreak : 4,4 millions (+ 1,9 million)



Saga Resident Evil :



- Resident Evil 7 : 11,3 millions (+ 300.000)

- Resident Evil 2 Remake : 10,1 millions (+ 300.000)

- Resident Evil 5 (PC, PS3, 360) : 8,5 millions (+ 200.000)

- Resident Evil 6 (PC, PS3, 360) : 8,5 millions (+ 200.000)

- Resident Evil Village : 6,6 millions (+ 200.000)

- Resident Evil 3 Remake : 5,6 millions (+ 200.000)

- Resident Evil Remake HD : 3,7 millions (+ 200.000)

- Resident Evil 0 HD : 3,6 millions (+ 200.000)

- Resident Evil Revelations 2 : 3,1 millions (+ 200.000)

- Resident Evil 4 (PS4, One) : 2,8 millions (+ 100.000)

- Resident Evil 5 (PS4, One) : 2,6 millions (+ 100.000)

- Resident Evil Revelations : 2,4 millions (+ 200.000)

- Resident Evil 4 : Ultimate HD Edition : 2,2 millions (+ 200.000)



Autres :



- Street Fighter V : 6,8 millions (+ 200.000)

- Devil May Cry 5 : 6,1 millions (+ 400.000)

- Dragon's Dogma : Dark Arisen (PC, PS3, 360) : 2,8 millions (+ 100.000)

- Devil May Cry 4 : Special Edition : 2,1 millions (+ 100.000)

- Okami : 2 millions (+ 200.000)

- Dragon's Dogma : Dark Arisen HD : 1,9 million (+ 100.000)

- Phoenix Wright Trilogy : 1,8 million (+ 100.000)

- Mega Man 11 : 1,6 million (+ 100.000)

- Dead Rising (PC, PS4, One) : 1,3 million (+ 100.000)

- Devil May Cry HD Collection (PC, PS4, One) : 1,2 million (+ 100.000)

- Dead Rising 3 : Apocalypse Edition (PC) : 1 million





Top des franchises Capcom :



- Resident Evil : 131 millions (+ 4 millions)

- Monster Hunter : 88 millions (+ 4 millions)

- Street Fighter : 49 millions (+ 1 million)

- Devil May Cry : 27 millions (+ 1 million)

- Ace Attorney : 9,6 millions (+ 200.000)

- Dragon's Dogma : 7 millions (+ 200.000)

- Sengoku Basara : 4,1 millions (+ 100.000)

- Okami : 3,8 millions (+ 100.000)