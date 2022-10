12 ans après New Vegas, Obsidian compte toujours développer un Fallout 12 ans après New Vegas, Obsidian compte toujours développer un Fallout

Obsidian a signé le très bon Fallout : New Vegas et depuis que le studio est entre les mains de Microsoft tout comme le détenteur de la licence (Bethesda donc), les fans se demandaient légitimement s'il n'y avait pas moyen de réitérer l'opération. DualShockers s'est aussi posé la question, et le co-fondateur d'Obsidian, Feargus Urquhart, laisse bel espoir :



« Bien sûr que si nous avions l'opportunité de créer un autre jeu Fallout, nous le ferions. Ce n'est même pas la question de savoir si nous le ferions ou pas, c'est surtout quand l'opportunité se présentera. […] Je continue de dire qu'à titre personnel, j'ai espoir qu'avant de partir à la retraite, je ferais un autre jeu de cette licence. »



Obsidian est néanmoins très occupé entre la préparation du lancement de Pentiment (15 novembre), le suivi de Grounded, le futur Avowed sans oublier The Outer Worlds 2. Mais dès que la main d'œuvre commencera à se libérer, peut-être au lancement de Avowed, qui sait si le miracle n'aura pas lieu : « Lorsque le moment sera venu, nous commencerons à examiner quels seront nos prochains projets, et je serais surpris qu'un Fallout ne figure pas dans cette liste. »





Rappelons du coup que Bethesda a fait savoir que les premières idées pour un Fallout 5 étaient sur la table, mais qu'il faudrait attendre The Elder Scrolls VI pour lancer le chantier... sauf si une autre équipe de talent se dévoue.