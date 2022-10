Fin de partie pour FFVII The First Soldier

Disponible depuis la fin d'année dernière, le Battle Royalen'a pas trouvé son audience et Square Enix annonce la fermeture des serveurs le 11 janvier 2023 pour ce titre qui avait ses bonnes idées, comme proposer dans le genre des invocations, classes et même un peu de narration.Il restera entre tempsle 13 décembre, et surtoutdont on aimerait bien avoir des nouvelles.