Need for Speed : premières images leakées Need for Speed : premières images leakées

En attendant le grand reveal demain en fin d'après-midi, celui que l'on nomme déjà Need for Speed Unbound sans avoir besoin de l'officialisation d'Electronic Arts se voit confirmer un autre secret de polichinelle : par ces quelques screens leakés, cet épisode signé Criterion fera bien le pari d'un design mêlant réalisme et anime. Pourquoi pas.



Allez, on retourne attendre la présentation en bonne et due forme.