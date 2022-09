Valkyrie Elysium accueillera du nouveau contenu début novembre (et c'est gratuit) Valkyrie Elysium accueillera du nouveau contenu début novembre (et c'est gratuit)

Square Enix nous apprend aujourd'hui que Valkyrie Elysium bénéficiera d'une grosse MAJ totalement gratuite début novembre sur PlayStation 5 et PlayStation 4, et directement proposée dans la version PC qui sortira elle le 11 du même mois.



Au programme, un mode supplémentaire permettant d'incarner Hilde, un mode de difficulté plus élevée, et enfin le retour du donjon optionnel Seraphic Gate qui prend ici des allures de Time Attack.



On ne cache pas que tout cela ressemble à du contenu qui n'a pas pu être directement inclus faute de temps, mais c'est gratuit donc on ne râle pas.