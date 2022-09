[Rumeur] Assassin's Creed Infinity : les deux premières périodes révélées par Tom Henderson

Ce n'est pas un ni deux, mais carrément trois nouveaux jeuxqui seront dévoilés lors de l'Ubisoft Forward selon le très renseigné Tom Henderson même s'il faut apporter une légère précision : deux d'entre eux font en fait partie du projetqui réunira plusieurs hubs & aventures.- Gros focus sur cet épisode à Bagdad qui sortira au printemps 2023.- Se déroulera au Japon- Henderson a vu de premiers arts montrant une femme samouraï- On devrait avoir le choix du sexe(devenu Project Neo)- Se déroulera en Europe pendant le XVIe siècle- Thème central : la chasse aux sorcières- Décrit comme l'aventure la plus sombre de la franchiseRendez-vous samedi soir pour la confirmation de tout cela, et en attendant, un petit trailer rétrospectif pour les 15 ans.