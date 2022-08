PlayStation rachète Savage Game Studios, et lance officiellement sa Division Mobile

Une nouvelle semaine d'actualité qui se lance avec directement un rachat, celui de Savage Game Studios, une boîte neuve totalement dédié au développement de productions sur mobile iOS & Android, désormais entre les mains de Sony Interactive Entertainment.C'est la résultante de la mise en place de la nouvelle stratégie du constructeur, souhaitant pousser ses franchises aussi bien au cinéma que sur PC et mobile sans pour autant diviser ses effectifs déjà présents. D'où PlayStation Productions, d'où le rachat de Nixxes Software (pour les portages PC), et d'où l'annonce du jour qui sera le « premier » pilier de la fraîchement créée « PlayStation Studios Mobile Division ».Le premier titre de Savage Game Studios est déjà qualifié de jeu d'action AAA à service, et reste à savoir quelle sera la licence exploitée.