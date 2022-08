Anecdote : Capcom voulait que Resident Evil 7 soit un jeu à service, avec du multijoueur Anecdote : Capcom voulait que Resident Evil 7 soit un jeu à service, avec du multijoueur

Nombreux furent les épisodes de Resident Evil au développement mouvementé au point de changer d'un bout à l'autre, comme le fameux Resident Evil 2.5 sans oublier les multiples tentatives autour de Resident Evil 4.



Et Resident Evil 7 aurait pu également être bien différent de ce qu'il fut au final et c'est peu de le dire à en croire les propos du forcément renseigné producteur Jun Takeuchi, où l'homme revient aux cotés de Shinji Mikami sur les origines du concept. Dès le départ, son réalisateur Koshi Nakanishi souhaitait proposer une sorte de retour à l'horreur, mais les dirigeants de Capcom n'étaient pas totalement de cet avis, ou plutôt avait en tête quelque chose de cyniquement « moderne » qui devait impérativement « cocher toutes ces cases » :



- Jeu à service

- Micro-transactions

- DLC

- Multijoueur



Après plusieurs tentatives, apparemment très mauvaises, le PDG Kenzo Tsujimoto est très vite intervenu, appelant Takeuchi en renfort pour lui laisser carte blanche, et le mec ne s'est pas gêné : il a de suite dégagé l'aspect jeu à service et les micro-transactions, puis le multijoueur, estimant ne pas avoir de bonnes idées entre les mains pour ce genre de features.



Ne furent gardés que les DLC (globalement sympas d'ailleurs) pour au final une expérience purement solo au succès aujourd'hui mondialement connu : c'est l'épisode le plus vendu de la série à titre individuel.