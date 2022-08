Ubisoft+ sur Xbox : vers une annonce proche ?

Annoncé officiellement en janvier, le service à abonnement Ubisoft+ ne devrait plus tarder à arriver sur Xbox, du moins à en croire les travaux l'un des spécialistes du datamining Xbox (@Alumia_Italia) qui a découvert dans la base de données du Xbox Store la mise en ligne du logo ci-dessous. Vers une annonce par Microsoft lors de la GamesCom ? Ou le 10 septembre lors de l'Ubisoft Forward ?Pour rappel, le service sur PC coût 14,99€ par mois et donne accès à l'intégralité du catalogue Ubisoft (une centaine de titres), incluant les nouveautés dès leur lancement, et ce directement dans des éditions spéciales (donc incluant certains DLC et autres Season Pass).A voir maintenant comment sera intégré le service sur Xbox, soit dans une formule amoindrie directement dans le Game Pass, soit à part mais à un prix probablement différent vu que sa valeur sera moindre que sur PC : moins de jeux, et surtout plusieurs d'entre eux sont déjà disponibles sur le Game Pass.