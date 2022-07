Wo Long aura bien sa version d'essai

Ce qui n'était qu'un souhait du producteur est désormais confirmé :, nouvelle licence « à la» du même développeur (la Team Ninja) aura droit à une version d'essai dans un « futur proche » (pas encore de date précise), une fois encore pour recueillir les retours de la communauté et améliorer l'expérience plus ou moins finale, prévu au premier trimestre 2023 sur PC, PlayStation et Xbox en cross-gen, sans oublier la proposition Day One dans le Game Pass.Rappel des arguments :- Se déroulera en Chine durant la fin de la Dynastie Han- Personnage que l'on pourra créer de A à Z- Nouveau système de moralité pour le joueur comme les ennemis- Nouveau système où des changements seront apportés en fonction des ennemis vaincus- Pas de monde ouvert- Des niveaux néanmoins beaucoup plus vastes avec davantage de verticalité- Système de combat plus nerveux que NiOh- Pas de jauge d'endurance- Toujours de l'équipement mais moins de loot- Retour du mode coopération