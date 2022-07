PlayStation 5 : la prochaine mise à jour inclura une fonction Dossier et l'affichage 1440p PlayStation 5 : la prochaine mise à jour inclura une fonction Dossier et l'affichage 1440p

Histoire de n'oublier personne sur le bas-coté, Sony annonce que la prochaine MAJ PlayStation 5 inclura l'affichage intermédiaire 1440p pour les écrans compatibles (avec anticrénelage amélioré si l'affichage natif est supérieur à cela), et ce afin que ces derniers ne soient plus bêtement limités au 1080p. Néanmoins, pas de compatibilité VRR pour l'instant (uniquement les sorties 1080p et 4K).



Sur le même terrain des choses qu'on aurait voulu voir présente depuis un moment, la MAJ ajoutera enfin une option Dossier, ou plutôt « Liste » pour indiquer le terme officiel, à raison de 15 « listes », chacune pouvant inclure 100 jeux. Notez que vous pourrez également y ranger vos raccourcis de jeux en Cloud.



Une MAJ qui arrivera bientôt et qui proposera également diverses améliorations sociales dont la demande d partage d'écran.