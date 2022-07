[Rumeur] Assassin's Creed Rift reporté en interne, et un Battle Royale The Division en chantier [Rumeur] Assassin's Creed Rift reporté en interne, et un Battle Royale The Division en chantier

Décidément, les fuites s'enchaînent chez Ubisoft après les déclarations d'hier, avec aujourd'hui Jason Schreier qui indique que le fameux Assassin's Creed Rift ne sortira pas cette année, ni même début 2023, mais a été reporté en interne au printemps 2023 à cause d'un gros retard dans le chantier. Pour rappel, Rift serait selon les mêmes sources une ancienne extension de Valhalla, devenu suffisamment imposante pour incarner un stand-alone se déroulant à Bagdad.



Parallèlement, c'est Jeff Grubb qui vient nous leaker que Ubisoft n'a pas raccroché les gants dans son intention de proposer un Battle Royale après l'annulation (officielle) de Ghost Recon Frontline : le prochain candidat du genre est tiré de la franchise The Division, sera évidemment stand-alone, et aurait pour lui la petite particularité d'intégrer des éléments de rogue-like. Pas plus de précisions pour le moment.