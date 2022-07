Officiel : Ubisoft a annulé 4 projets, dont Splinter Cell VR et Ghost Recon Frontlines Officiel : Ubisoft a annulé 4 projets, dont Splinter Cell VR et Ghost Recon Frontlines

En parallèle de l'annonce du report de Avatar : Frontiers of Pandora, on apprend que Ubisoft a fait un gros coup de balais dans ses chantiers avec pas moins de 4 annulations, dont le projet Splinter Cell VR en collaboration avec Facebook, mais aussi le fameux Battle Royale Ghost Recon Frontline qui n'aura même pas eu le temps d'avoir sa bêta.



Les deux dernières annulations sont des projets encore non annoncés, et si l'on se fie aux rumeurs, peuvent très bien être concernés du coup Immortals Fenyx Rising 2, The Crew 3, Splinter Cell Remake ou encore le Prince of Persia 2D.