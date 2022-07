[LEAK] Une date de sortie pour Sonic Frontiers [LEAK] Une date de sortie pour Sonic Frontiers

L'annonce officielle va peut-être bientôt tombée mais c'est Steam qui vient potentiellement couper l'herbe sous le pied de SEGA en modifiant la base de données de Sonic Frontiers pour enlever le placeholder du 1er septembre en mettant à la place le 8 novembre.



Le même jour que Skull & Bones, la veille de God of War Ragnarok, la semaine précédent Pokémon Scarlet & Violet, et accessoirement quelques jours après Modern Warfare 2, Bayonetta 3 ou encore Star Ocean : The Divine Force. Grosse fin d'année quoi.