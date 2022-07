Après l'EVO, Sony Interactive Entertainment s'offre la plate-forme eSport Repeat.gg

Pendant que se murmure dans les couloirs des analystes la possibilité d'un rachat de Netflix par Microsoft (« pincettes ») et que Nintendo s'est offert un petit studio d'animation, Sony Interactive Entertainment annonce un nouveau rachat en dehors du cadre du JV traditionnel, ou disons autre chose qu'un simple studio petit ou grand : celui de la plate-forme eSport Repeat.gg, spécialisée dans l'organisation de tournois en ligne, et renforçant position du constructeur dans le domaine après avoir fait main-mise sur l'EVO.Une plate-forme qui bénéficiera du coup d'un tout nouveau soutien financier histoire de percer davantage après avoir hébergé plus de 100.000 tournois depuis ses débuts, et on notera que tout comme pour l'EVO, il n'y aucune intention de privilégier les supports PlayStation autrement que pour l'image de la marque : Repeat.gg continuera de proposer des tournois sur l'intégralité des supports, même mobile.