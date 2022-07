Officiel : non, il n'y a pas de nouveau Sly Cooper en projet, ni même un InFamous Officiel : non, il n'y a pas de nouveau Sly Cooper en projet, ni même un InFamous

Vous pouvez balayer d'un tacle toutes les rumeurs sur le sujet : Sucker Punch vient d'annoncer officiellement sur son site officiel qu'alors que la boîte travaille actuellement sur un « nouveau projet », il n'y a actuellement aucun plan pour faire revenir les franchises InFamous et Sly Cooper. Point. D'ailleurs, le développeur prévient également qu'aucune autre boîte au sein des PS Studios ou ailleurs ne travaillent aujourd'hui sur ces deux licences. Compris ?



Concernant le « nouveau projet », on suppose que c'est Ghost of Tsushima 2, ou en tout cas quelque chose de pas très éloigné vu les indices laissés par les offres d'emploi.